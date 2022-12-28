В Одесі почали демонтувати пам'ятник Катерині ІІ (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 28 грудня, рано вранці почали демонтувати пам'ятник Катерині Другій на однойменній площі в центрі Одеси.

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Про це повідомляє одеське видання "Думская".

За даними ЗМІ, біля пам'ятника Катерині почали розбирати дерев'яний саркофаг.

Рух транспорту на площі тимчасово перекрито. На місці перебуває велика кількість охорони.

Також народний депутат Олексій Гончаренко опублікував відео про те, як навколо памʼятника йдуть роботи.

При цьому, чи проводитимуть сьогодні демонтаж монумента - достеменно невідомо.

Раніше Одеська міська рада підтримала рішення демонтувати та перенести до Одеського художнього музею пам’ятник "Засновникам Одеси".

Центральною фігурою пам'ятника є скульптура російської імператриці Катерини II, а в основі монументу розташовані скульптури її сподвижників Хосе де Рібаса, Франца де Воллана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова.

Пам'ятник стояв на цьому ж місці - Катеринінській площі - у 1900-1920 роках і був відновлений у 2007 році з тими ж фігурами засновників міста, окрім самої Катерини, пам'ятник якій є новоділом. Зберегти оригінальні скульптури вдалося завдяки їхньому зберіганні саме на території Одеського історико-краєзнавчого музею.

Зазначимо, прихильники знесення пам'ятнику вже декілька разів обливали його фарбою та обписували написами з негативними характеристиками Катерини II.