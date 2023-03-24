В Одесі знесуть пам’ятник російському письменнику Горькому

Одеська міськрада ухвалила рішення щодо знесення пам'ятника російському письменнику Максиму Горькому. Таку пропозицію підтримали члени історико-топонімічної комісії Одеської міськради на засіданні 16 березня - повідомляє місцеве видання.

Погруддя письменника планують перенести на іншу локацію. Поки що влада не називає, де саме зберігатимуть пам'ятник.

Одеська міськрада ухвалила рішення щодо знесення пам'ятника російському письменнику Максиму Горькому. Дані: DumskayaNet

Зазначимо, що демонтований в грудні 2023 року пам'ятник Катерині Другій перенести до Одеського художнього музею "Засновникам Одеси". До рішення про демонтаж монумент в Одесі неодноразово обливали фарбою. Тому до знесення скульптуру обернули в чорний поліетилен і обнесли.

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