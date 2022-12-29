В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову (ФОТО)

В Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщают глава Одесской ОВА Максим Марченко и городской совет .

"Наконец-то памятник российской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован. Спасибо жителям Одессы, которые выразили свою позицию, что российскому имперскому наследию не место в современной, правовой, демократической Украине. Спасибо депутатам Одесского городского совета за то, что приняли верное решение. Каждый, кто присоединился к этому процессу, показал, что когда мы объединены общей целью, то обязательно ее достигаем", - отметил Марченко.

В городском совете отметили, что также был демонтирован памятник Суворову. Монумент будет передан в Одесский художественный музей для его временного хранения.

Ранее Одесский городской совет поддержал решение демонтировать и перенести в Одесский художественный музей памятник "Учредителям Одессы". Также депутаты городского совета решили демонтировать и перенести памятник Александру Суворову.

Центральной фигурой памятника скульптура русской императрицы Екатерины II, а в основе монумента расположены скульптуры ее сподвижников Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова.

Памятник стоял на этом же месте – Екатерининской площади – в 1900-1920 годах и был восстановлен в 2007 году с теми же фигурами основателей города, кроме самой Екатерины, памятник которой является новоделом. Сохранить оригинальные скульптуры удалось благодаря их хранению именно на территории Одесского историко-краеведческого музея.

Отметим, поклонники сноса памятнику уже несколько раз облили его краской и описывали надписями с отрицательными характеристиками Екатерины II.