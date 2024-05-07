Уряд виділив з резервного фонду майже 170 млн на аміакопровід, який не працює: для чого це зробили

Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду держбюджету Фонду державного майна 168 мільйонів гривень на утримання аміакопроводу "Тольятті-Одеса" у належному стані.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 7 травня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як зазначили у відомстві, виділені кошти дозволять своєчасно проводити необхідні регламентні роботи на стратегічному об'єкті для запобігання надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

"Виділені кошти дозволять підприємству утримувати аміакопровід у належному стані, що важливо для безпеки населення, яке проживає поруч", - наголосив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За його словами, частина коштів також буде спрямована на виплату зарплат працівникам держпідприємства, що не працює зараз за основним напрямом діяльності через відомі обставини.

"Це дуже необхідно - людям у складні часи відчувати підтримку держави. Рішення дозволить також зберегти кваліфіковані кадри на підприємстві", - додав Фоменко.

Нагадаємо, 31 травня 2023 року ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати процес з підготовки до запуску транзиту російського аміаку через українську територію. Таке рішення має стати компромісом, аби "зернова угода" продовжувала функціонувати та розширювалася.

Раніше Київ розглядав можливість дозволити транзит російського аміаку через свою територію за умови, що чорноморська зернова угода буде розширена, але РФ вийшла з неї тому такі розмови припинилися.

Додамо, аміакопровід "Тольятті-Одеса" є стратегічним об'єктом, але його експлуатація була припинена через російську агресію. 24 лютого 2022 року в день російського вторгнення в Україну хімпідприємство "Тольяттіазот" зупинило транзит аміаку через трубопровід, посилаючись на ситуацію в Україні. До початку повномасштабного вторгнення аміакопроводом прокачували до 200 тис. тонн газу на місяць.