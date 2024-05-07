Правительство выделило из резервного фонда почти 170 млн на неработающий аммиакопровод: для чего это сделали

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда госбюджета Фонда государственного имущества 168 миллионов гривен на содержание аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в надлежащем состоянии.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 7 мая, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как отметили в ведомстве, выделенные средства позволят своевременно проводить необходимые регламентные работы на стратегическом объекте для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

"Выделенные средства позволят предприятию удерживать аммиакопровод в надлежащем состоянии, что важно для безопасности населения, проживающего рядом", - подчеркнул замминистра экономики Игорь Фоменко.

По его словам, часть средств также будет направлена на выплату зарплат работникам госпредприятия, не работающим сейчас по основному направлению деятельности по известным обстоятельствам.

"Это очень необходимо – людям в сложные времена ощущать поддержку государства. Решение позволит также сохранить квалифицированные кадры на предприятии", - добавил Фоменко.

Напомним, 31 мая 2023 года ООН предложила Украине, России и Турции начать процесс подготовки к запуску транзита российского аммиака через украинскую территорию. Такое решение должно стать компромиссом, чтобы "зерновое соглашение" продолжало функционировать и расширялось.

Ранее Киев рассматривал возможность разрешить транзит российского аммиака через свою территорию при условии, что черноморское зерновое соглашение будет расширено, но РФ вышла из него, поэтому такие разговоры прекратились.

Добавим, аммиакопровод "Тольятти-Одесса" является стратегическим объектом, но его эксплуатация была приостановлена из-за российской агрессии. 24 февраля 2022 года в день российского вторжения в Украину химпредприятие "Тольяттиазот" остановило транзит аммиака через трубопровод, ссылаясь на ситуацию в Украине. До начала полномасштабного вторжения по аммиакопроводу прокачивали до 200 тыс. тонн газа в месяц.