В Україні створили Telegram-бот для організації евакуації населення

Міністерство внутрішніх справ запустило Telegram-бот, який допоможе в організації населення людей з гарячих точок та прифронтових населених пунктів. Про це повідомила пресслужба МВС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За допомогою боту також можна організувати передачу гуманітарної допомоги в зони бойових дій, а також тимчасово окупованих територій.

Крім того, створено сайт, на якому опубліковано свого роду інструкцію до боту.

"Створено Telegram-бот і сайт, за допомогою яких кожен бажаючий може дізнатися всю наявну інформацію про евакуацію населення із зон бойових дій, а також отримати гуманітарну чи медичну допомогу", — сказав заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

Як користуватись ботом — покрокова інструкція:

1. скопіюйте назву бота в телеграм-пошук (Evacuation2022_bot);

2. натисніть start, щоб розпочати діалог із ботом;

3. натисніть "Підтвердить номер телефону" та кнопку "share";

4. виберіть те, що потрібно: "Евакуація" або "Гуманітарна/медична допомога".

Через бот можна скористатися як безкоштовною, так і платною евакуацією. Наприклад, сервіс таксі Uklon пропонує послугу Evacuation.

У будь-якому разі міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук щодня проводить брифінг, під час якого повідомляє про заплановані "зелені" коридори.

З багатьох міст, які територіально знаходяться близько до фронту, у тому числі можна дістатися залізничним транспортом. Напередодні "Укрзалізниця" відновила продаж квитків на 10 днів уперед на 40 основних внутрішньоукраїнських поїздів далекого прямування.