Чернігів практично повністю зруйнований, у місті залишилося менше половини мешканців, — мер

У Чернігові станом на суботу, 26 березня, залишилося менше половини мешканців. Місто практично повністю зруйноване.

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Про це заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко під час прес-конференції у Ukraine Media Centre Kyiv.

"Місто рознесено повністю. Простіше порахувати ті будинки, які ще вціліли. Вбито понад 200 мирних людей. Нині у Чернігові перебуває приблизно 120-130 тисяч городян. Міська влада на місці, всі працюють, підтримують наше військо. Ніхто місто здавати не збирається", — сказав він.

Зазначимо, що до війни у місті проживало 285-290 тисяч человек. За словами Атрошенка, Чернігів в оперативному оточенні, ворог знищив міст, який сполучав місто з Київським напрямком. При цьому місто не має змоги ані влаштувати гуманітарні коридори, ані вивезти поранених. Пішохідний міст знаходиться під постійним перехресним обстрілом. Перевозити вантажі через нього небезпечно через можливість обвалення.

Мер уточнив, що місцева влада планує вивозити тяжко поранених, яких неможливо оперувати на місці. Станом на 26 березня йдеться про 44 українців, серед яких військові, цивільні та троє дітей. Крім цього, Атрошенко додав, що в Чернігові проблеми з електроенергією, а воду розвозять усіма доступними методами.

Нагадаємо, раніше у Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом: на міст скинули авіабомби, через що один із прольотів упав.