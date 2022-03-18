Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

Захисники Чернігова знищили комплекс "Торн" та дві батареї військ РФ

танк рф
Російський танк. Фото: прес-служба оперативного командування "Північ"

За останню добу під Черніговом ЗСУ відбили дві атаки російських військ, а також знищили командно-наглядовий пункт батальйонної групи. Про це повідомляє прес-служба оперативного командування "Північ".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

У п'ятницю, 18 березня, ЗСУ знищили комплекс радіоелектронної розвідки "Торн" та командно-спостерігальний пункт.

Захисники Чернігова також відбили дві спроби просування російських військ. Знищено ворожі БМП, танк та бронеавтомобіль "Тигр". Інші втрати ворога уточнюються.

Артилеристи ЗСУ завдали удару по арт-системам супротивника та знищили дві батареї. Крім того, виконані точкові удари по великої кількості техніки та особовому складу військ РФ, які проводили ротацію.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 березня, українські зенітники збили над Одеською областю крилату ракету морського базування. Ще три ракети збили над Вінницькою областю.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розуміє розчарування президента України Володимира Зеленського, проте при цьому в черговий раз повторив, що війна, на думку альянсу, не повинна вийти за межі України.

Автор:
Сергій Горєлов