Захисники Чернігова знищили комплекс "Торн" та дві батареї військ РФ

За останню добу під Черніговом ЗСУ відбили дві атаки російських військ, а також знищили командно-наглядовий пункт батальйонної групи. Про це повідомляє прес-служба оперативного командування "Північ".

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У п'ятницю, 18 березня, ЗСУ знищили комплекс радіоелектронної розвідки "Торн" та командно-спостерігальний пункт.

Захисники Чернігова також відбили дві спроби просування російських військ. Знищено ворожі БМП, танк та бронеавтомобіль "Тигр". Інші втрати ворога уточнюються.

Артилеристи ЗСУ завдали удару по арт-системам супротивника та знищили дві батареї. Крім того, виконані точкові удари по великої кількості техніки та особовому складу військ РФ, які проводили ротацію.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 березня, українські зенітники збили над Одеською областю крилату ракету морського базування. Ще три ракети збили над Вінницькою областю.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розуміє розчарування президента України Володимира Зеленського, проте при цьому в черговий раз повторив, що війна, на думку альянсу, не повинна вийти за межі України.