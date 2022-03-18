Защитники Чернигова уничтожили комплекс "Торн" и две батареи войск РФ

За последние сутки под Черниговом ВСУ отбили две атаки российских войск, а также уничтожили командно-наблюдательный пункт батальонной группы. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В пятницу, 18 марта, ВСУ уничтожили комплекс радиоэлектронной разведки "Торн" и командно-наблюдательный пункт.

Защитники Чернигова также отразили две попытки продвижения российских войск. Уничтожены вражеские БМП, танк и бронеавтомобиль "Тигр". Остальные потери врага уточняются.

Артиллеристы ВСУ нанесли удар по арт-системам противника и уничтожили две батареи. Кроме того, выполнены точечные удары по большому количеству техники и личному составу войск РФ, которые проводили ротацию.

Напомним, в пятницу, 18 марта, украинские зенитчики сбили над Одесской областью крылатую ракету морского базирования. Еще три ракеты сбили над Винницкой областью.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что понимает разочарование президента Украины Владимира Зеленского, однако при этом в очередной раз повторил, что война, по мнению альянса, не должна выйти за пределы Украины.