ВСУ сбили ракеты над Одесской и Винницкой областями

В пятницу, 18 марта, украинские зенитчики сбили над Одесской областью крылатую ракету морского базирования. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня, 18 марта, в 5 часов утра в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ сбита вражеская крылатая ракета морского базирования", —заявил Братчук.

Ракеты войск РФ уничтожили также в Винницкой области.

"Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО – закрываем небо своими силами. Никто не пострадал", — сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Напомним, в результате вражеских обстрелов утром в пятницу в Харькове поврежден корпус вуза и два жилых дома, один человек погиб, 11 ранены.

Российские войска также нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, известно о 2 погибших и 6 раненых.