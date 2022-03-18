ЗСУ збили ракети над Одеською та Вінницькою областями

У п'ятницю, 18 березня, українські зенітники збили над Одеською областю крилату ракету морського базування. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Сьогодні, 18 березня, о 5 годині ранку в небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ збита ворожа крилата ракета морського базування", — заявив Братчук.

Ракети військ РФ знищили також у Вінницькій області.

"Три ракети над областю сьогодні збили ППО – закриваємо небо самотужки. Ніхто не постраждав", — повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів вранці в п'ятницю в Харкові пошкоджено корпус вузу і два житлові будинки, одна людина загинула, 11 поранено.

Російські війська також завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, відомо про 2 загиблих та 6 поранених.