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ЗСУ збили ракети над Одеською та Вінницькою областями
У п'ятницю, 18 березня, українські зенітники збили над Одеською областю крилату ракету морського базування. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Сьогодні, 18 березня, о 5 годині ранку в небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ збита ворожа крилата ракета морського базування", — заявив Братчук.
Ракети військ РФ знищили також у Вінницькій області.
"Три ракети над областю сьогодні збили ППО – закриваємо небо самотужки. Ніхто не постраждав", — повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів вранці в п'ятницю в Харкові пошкоджено корпус вузу і два житлові будинки, одна людина загинула, 11 поранено.
Російські війська також завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, відомо про 2 загиблих та 6 поранених.