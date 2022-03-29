В Украине создали Telegram-бот для организации эвакуации населения

Министерство внутренних дел запустило Telegram-бот, который поможет в организации населения людей из горячих точек и прифронтовых населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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С помощью бота также можно организовать передачу гуманитарной помощи в зоны боевых действий, а также временно оккупированных территорий.

Кроме того, создан сайт, на котором опубликована своего рода инструкция к боту.

"Созданы Telegram-бот и сайт, с помощью которых каждый желающий может узнать всю имеющуюся информацию об эвакуации населения из зон боевых действий, а также получить гуманитарную или медицинскую помощь", — сказал заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.

Как пользоваться ботом – пошаговая инструкция:

1. скопируйте название бота в телеграмм-поиск (Evacuation2022_bot);

2. нажмите start, чтобы начать диалог с ботом;

3. нажмите "Подтвердите номер телефона" и кнопку "share";

4. выберите то, что нужно: "Эвакуация" или "Гуманитарная/медицинская помощь".

Через бот можно воспользоваться как бесплатной, так и платной эвакуацией. Например, сервис такси Uklon предлагает услугу Evacuation.

В любом случае министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук ежедневно проводит брифинг, в ходе которого сообщает о запланированных "зеленых" коридорах.

Из многих городов, которые территориально находятся близко к фронту, в том числе можно добраться ж/д транспортом. Накануне "Укрзализныця" возобновила продажу билетов на 10 дней вперед на 40 основных внутриукраинских поездов дальнего следования.