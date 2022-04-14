"Укрзализныця": ж/д транспорт сейчас остается самым быстрым и безопасным способом передвижения по Украине

На сегодняшний день “Укрзализныця”, несмотря на обстрелы железнодорожной инфраструктуры, остается наиболее безопасным и быстрым способом передвижения и быстрой доставки критических отправлений по стране.

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Об этом заявил руководитель пассажирской компании УЗ Олег Перцовский.

"Сегодня, наверное, нет способа быстрее проехать по Украине из точки А в точку Б, чем на поезде "Укрзализныци". Кроме того, сегодня в нашей стране это самый безопасный вид транспорта. Да, к сожалению, наша инфраструктура также является целью вражеских бомб и ракет, но железнодорожники делают все, чтобы максимально обеспечить безопасность пассажиров и оперативно ликвидировать последствия обстрелов", – отметил Перцовский.

По его словам, с начала горячей стадии российской агрессии против Украины "Укрзалізниця" эвакуировала более 3,5 млн пассажиров.

Перцовский также отметил, что с марта УЗ вернула в продажу билеты на поезда по всем основным маршрутам, кроме тех, где проходят интенсивные боевые действия, а также маршрутов эвакуации с территорий Донецкой и Луганской областей, которые продолжают быть бесплатными для всех граждан.

"В целях безопасности поезда направляются с замедленной скоростью, что в среднем прибавляет от 1 до 2 часов к довоенному ритму. Движение многих пассажирских поездов соответствует такому обновленному расписанию. Однако даже с учетом этих изменений железнодорожный транспорт остается самым быстрым из доступных", – рассказал Перцовский.

Он также подчеркнул, что ж/д транспортом пользуются для визитов и иностранные политики первого ранга.

"С начала военных действий услугами "Укрзализныци" воспользовались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Польши Анджей Дуда, эстонский лидер Алар Карис, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен", – уточнил Перцовский.

Напомним, с 14 апреля снова будет курсировать поезд "Слобожанский экспресс", который соединяет Сумскую и Харьковскую области.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет пригородное сообщение между Одессой и Белгородом-Днестровским. Так, с 31 марта снова курсирует поезд по маршруту Одесса-Главная – Белгород-Днестровский – Одесса-Главная.