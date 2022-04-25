Российские агрессоры девять раз обстреляли Кременчуг, погиб один человек

Оккупационные войска Российской Федерации нанесли девять ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Полтавской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Сначала, по словам Лунина, по объектам инфраструктуры в Полтавской области ударили пять российских ракет.

При этом очевидцы в соцсетях сообщали, что российские захватчики нанесли удар по Кременчугу.

Кроме этого, в соцсетях распространяли видео, на которых виден пролет ракет в направлении Кременчуга.

Около 21:40 глава ОВА подтвердил, что девять ракет российских оккупантов ударили по Полтавской области.

По его словам, девять вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ.

"К сожалению, один человек погиб, семь человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", – написал Лунин.

Ранее сообщалось, что 15 апреля поздно вечером от обстрела российских войск пострадало одно из сел под Полтавой.

Напомним, 12 апреля российские войска разбомбили аэродром в городе Миргород Полтавской области.