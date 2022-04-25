Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Происшествия
Дата публикации

Российские агрессоры девять раз обстреляли Кременчуг, погиб один человек

Российские агрессоры девять раз обстреляли Кременчуг, погиб один человек

Оккупационные войска Российской Федерации нанесли девять ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Полтавской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Сначала, по словам Лунина, по объектам инфраструктуры в Полтавской области ударили пять российских ракет.

При этом очевидцы в соцсетях сообщали, что российские захватчики нанесли удар по Кременчугу.

Кроме этого, в соцсетях распространяли видео, на которых виден пролет ракет в направлении Кременчуга.

Около 21:40 глава ОВА подтвердил, что девять ракет российских оккупантов ударили по Полтавской области.

По его словам, девять вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ.

"К сожалению, один человек погиб, семь человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", – написал Лунин.

Ранее сообщалось, что 15 апреля поздно вечером от обстрела российских войск пострадало одно из сел под Полтавой.

Напомним, 12 апреля российские войска разбомбили аэродром в городе Миргород Полтавской области. 

Автор:
Дмитрий Нарожный