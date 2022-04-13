Враг нанес удар по аэродрому в Миргороде

Мэр Миргорода Виктор Иваненко сообщил, что во вторник, 12 апреля, российские войска разбомбили аэродром в городе.

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"Вчера войска российской федерации нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар, который со временем был ликвидирован", — резюмировал мэр.

Он уточнил, что в результате удара погибших нет, об пострадавших не сообщается. За последние 10 дней, как отметил Иваненко, это уже третий ракетный удар по инфраструктуре города.

Ранее Миргород обстреливали в ночь с 8 на 9 апреля. Тогда были ранены два человека и повреждена инфраструктура.