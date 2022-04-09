Россияне ночью обстреляли Миргород, ранены два человека

В ночь с 8 на 9 апреля в Полтавской области российские войска нанесли ракетный удар по городу Миргород Полтавской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, в результате обстрела были ранены два человека и повреждена инфраструктура.

"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали", – отметил он.

Лунин добавил, что раненым оказывают необходимую помощь.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим, в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.