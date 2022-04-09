- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росіяни вночі обстріляли Миргород, поранено двох людей
У ніч із 8 на 9 квітня у Полтавській області російські війська завдали ракетного удару по місту Миргород Полтавської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
За його словами, внаслідок обстрілу було поранено двох людей та пошкоджено інфраструктуру.
"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали", - зазначив він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Лунін додав, що пораненим надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.
Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.
У зв'язку з цим, цього ж дня Верховна Рада оголосила воєнний стан .