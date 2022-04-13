Ворог завдав удару по аеродрому в Миргороді

Мер Миргорода Віктор Іваненко повідомив, що у вівторок, 12 квітня, російські війська розбомбили аеродром у місті.

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"Вчора війська російської федерації завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа, яка згодом була ліквідована", - резюмував мер.

Він уточнив, що внаслідок удару загиблих немає, про постраждалих не повідомляється. За останніх 10 днів, як зазначив Іваненко, це вже третій ракетний удар по інфраструктурі міста.

Раніше Миргород обстрілювали в ніч із 8 на 9 квітня. Тоді було поранено двох людей та пошкоджено інфраструктуру.