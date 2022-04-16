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Враг обстрелял село под Полтавой: погиб один человек

Враг обстрелял село под Полтавой: погиб один человек
Враг обстрелял село под Полтавой: погиб один человек

Вчера поздно вечером от обстрела российских войск пострадало одно из сел под Полтавой. 

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Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Вчера поздно вечером был "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации. Российский оккупант ответит за каждую разрушенную жизнь!" - отметил Лунин.

В свою очередь мэр Полтавы Александр Мамай отмечает, что ночь против субботы в Полтавской общине была неспокойной.

По его словам, на месте вражеских обстрелов в селе работают все соответствующие службы.

Автор:
Светлана Манько