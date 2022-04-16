Ворог обстріляв село під Полтавою: загинула одна людина

Вчора пізно ввечері від обстрілу російських військ постраждало одне із сіл під Полтавою.

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Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Вчора пізно ввечері був "приліт" по господарській інфраструктурі в одному із сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації. Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя!", - зазначив Лунін. .

У свою чергу, мер Полтави Олександр Мамай зазначає, що ніч проти суботи у Полтавській громаді була неспокійною.

За його словами, на місці ворожого обстрілу в селі працюють усі відповідні служби.