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Російські агресори дев'ять разів обстріляли Кременчук, загинула одна людина
Окупаційні війська Російської Федерації завдали дев'ять ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території Полтавської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Спочатку, за словами Луніна, по об'єктах інфраструктури в Полтавській області вдарили п'ять російських ракет.
При цьому очевидці в соцмережах повідомляли, що російські загарбники завдали удару по Кременчуку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім цього, в соцмережах розповсюджували відео, на яких видно проліт ракет у напрямку Кременчука.
Близько 21:40 глава ОВА підтвердив, що дев'ять ракет російських окупантів вдарили по Полтавській області.
За його словами, дев'ять ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ.
"На жаль, одна людина загинула, семеро людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже у всіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", — написав Лунін.
Раніше повідомлялося, що 15 квітня пізно ввечері від обстрілу російських військ постраждало одне із сіл під Полтавою.
Нагадаємо, 12 квітня російські війська розбомбили аеродром у місті Миргород Полтавської області.