Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Події
Дата публікації

Російські агресори дев'ять разів обстріляли Кременчук, загинула одна людина

Російські агресори дев'ять разів обстріляли Кременчук, загинула одна людина

Окупаційні війська Російської Федерації завдали дев'ять ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території Полтавської області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Спочатку, за словами Луніна, по об'єктах інфраструктури в Полтавській області вдарили п'ять російських ракет.

При цьому очевидці в соцмережах повідомляли, що російські загарбники завдали удару по Кременчуку.

Крім цього, в соцмережах розповсюджували відео, на яких видно проліт ракет у напрямку Кременчука.

Близько 21:40 глава ОВА підтвердив, що дев'ять ракет російських окупантів вдарили по Полтавській області.

За його словами, дев'ять ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ.

"На жаль, одна людина загинула, семеро людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже у всіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", — написав Лунін.

Раніше повідомлялося, що 15 квітня пізно ввечері від обстрілу російських військ постраждало одне із сіл під Полтавою.

Нагадаємо, 12 квітня російські війська розбомбили аеродром у місті Миргород Полтавської області.

Автор:
Дмитро Нарожний