Російські агресори дев'ять разів обстріляли Кременчук, загинула одна людина

Окупаційні війська Російської Федерації завдали дев'ять ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території Полтавської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Спочатку, за словами Луніна, по об'єктах інфраструктури в Полтавській області вдарили п'ять російських ракет.

При цьому очевидці в соцмережах повідомляли, що російські загарбники завдали удару по Кременчуку.

Крім цього, в соцмережах розповсюджували відео, на яких видно проліт ракет у напрямку Кременчука.

Близько 21:40 глава ОВА підтвердив, що дев'ять ракет російських окупантів вдарили по Полтавській області.

За його словами, дев'ять ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ.

"На жаль, одна людина загинула, семеро людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже у всіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", — написав Лунін.

Раніше повідомлялося, що 15 квітня пізно ввечері від обстрілу російських військ постраждало одне із сіл під Полтавою.

Нагадаємо, 12 квітня російські війська розбомбили аеродром у місті Миргород Полтавської області.