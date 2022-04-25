Войска РФ обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины

Из-за обстрелов российскими войсками 5 железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине 16 пассажирских поездов прибудут с опозданием.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. Под обстрел попали 5 железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине. Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Сегодня утром за обстрел попали 5 железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине. Как минимум 16 пассажирских поездов задержатся", — написал он.

Маршрут поездов с задержкой:

№86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);

№174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);

№87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);

№96 Рахов – Киев (+1 час);

№770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);

№50 Трускавец – Киев (+ 4 часа);

№56 Рахов – Киев (+ 3 часа);

№21 Харьков – Трускавец (+ 3 часа);

№13 Солотвино – Киев (+ 2 часа);

№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+ 2 часа);

№231 Днепр – Львов (+ 3 часа);

№45 Ужгород – Лозовая (+ 32 мин);

№774 Львов – Дарница (+ 1 ч 42 мин);

№722 Киев-Харьков (+90 мин).

В свою очередь в "Укрзализныце" сообщили, что в связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.

"Поезда, следующие указанными участками, задержаны, время задержки и перечень поездов будут сообщены отдельно", — сказано в сообщении.

Напомним, что оккупационные войска Российской Федерации нанесли девять ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Полтавской области.