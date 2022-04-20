Через російську агресію в Україні постраждали майже 600 дітей, — Офіс генпрокурора

Внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждало 578 дітей. Станом на ранок 20 квітня офіційна кількість загиблих дітей не змінилася – 205. Зросла кількість поранених – 373.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 118, Київській – 108, Харківській – 91, Чернігівській – 57, Херсонській – 43, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 25, в столиці – 16, у Сумській – 16, Житомирській – 15", - йдеться у повідомленні.

Так, в ОГПУ розповіли, що 15 березня в селі Стара Буда Бучанського району Київської області внаслідок обстрілу житлового будинку дістали поранення двоє дітей 6 та 8 років, які того ж дня військовими РФ примусово були переправлені до Мозиру (Білорусь). 18 квітня внаслідок обстрілу житлового масиву у селі Берестове Бахмутського району Донецької області отримав поранення 16-річний підліток. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 навчальний заклад, з них 99 зруйновано повністю.

Нагадаємо, за даними Управління Верховного комісара Організації об'єднаних націй з прав людини через бойові дії в Україні з 24 лютого по 18 квітня 2022 року загинуло 2072 мирні жителі, а 2818 отримали поранення. Загинуло 2072 цивільних: 537 чоловіків, 327 жінок, 38 дівчаток та 60 хлопчиків, а також 71 дитина та 1039 дорослих, стать яких ще не вдалося встановити.