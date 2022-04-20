Из-за российской агрессии в Украине пострадало почти 600 детей, — Офис генпрокурора

В результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине пострадало 578 детей. По состоянию на утро 20 апреля официальное число погибших детей не изменилось – 205. Выросло количество раненых – 373.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, в столице – 16, в Сумской – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Так, в ОГПУ рассказали, что 15 марта в селе Старая Буда Бучанского района Киевской области в результате обстрела жилого дома получили ранения двое детей 6 и 8 лет, которые в тот же день военными РФ принудительно были переправлены в Мозырь (Беларусь). 18 апреля в результате обстрела жилого массива в селе Берестово Бахмутского района Донецкой области получил ранение 16-летний подросток. Из-за бомбардировок и обстрелов Вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.

Напомним, по данным Управления Верховного комиссара Организации объединенных наций по правам человека, из-за боевых действий в Украине с 24 февраля по 18 апреля 2022 года погибло 2072 мирных жителя, а 2818 получили ранения. Погибли 2072 гражданских: 537 мужчин, 327 женщин, 38 девочек и 60 мальчиков, а также 71 ребенок и 1039 взрослых, пол которых еще не удалось установить.