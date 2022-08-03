Кабмин опубликовал подробные условия программы льготной ипотеки под 3% и 7%

Кабинет министров обнародовал условия, по которым Украинская финансовая жилищная компания будет обеспечивать доступное ипотечное кредитование украинцев. Об этом говорится в постановлении правительства №856 от 2 августа.

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Так, категориями граждан, которые смогут претендовать на участие в программе, определены:

• военнослужащие Вооруженных сил Украины по контракту, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Гострансслужбы, военные прокуроры Офиса генпрокурора, сотрудники ГСЧС, Службы судебной охраны, начальство управления спецопераций Национального антикоррупционного бюро, полицейские и члены их семей;

• медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;

• педагогические работники государственных и коммунальных учебных заведений;

• научные (научно-педагогические) работники государственных и коммунальных учебных заведений и научных учреждений;

• ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших или умерших участников войны (кроме тех, кто получил соответствующую единоразовую денежную помощь);

• внутренне перемещенные лица;

• другие граждане Украины, имеющие менее 52,5 квадратных метра общей площади жилья (плюс по 21 метр на каждого следующего члена семьи).



Для первых четырех категорий предусмотрена компенсация процентной ставки до уровня 3% годовых, для остальных - 7%, однако размер компенсации может измениться при смене категории заемщика (проверяться она будет ежеквартально).

Для получения ипотечного кредита кандидат должен быть платежеспособным, старше 18 лет и младше 70 лет на дату выполнения обязательств по договору, иметь площадь жилья меньше вышеуказанной, а также не быть под санкциями.

Получить можно будет только один кредит. Максимальный его срок может составлять 240 месяцев. Погашение кредита и процентов по нему должно производиться равными частями ежемесячно. Минимальный первый взнос заемщик должен уплатить в размере не менее 20% от стоимости предмета ипотеки. Комиссия по предоставлению и/или обслуживанию кредита за весь срок должна быть не более 0,5% от суммы кредита.

При этом стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья не должна превышать предельную стоимость для соответствующей местности, привязанной к цифре, устанавливаемой Министерством развития общин и территорий. При превышении всю сумму такого превышения нужно будет уплатить за счет первого взноса.

Жилье, являющееся предметом ипотеки, обязательно подлежит страхованию заемщиком от рисков случайного уничтожения или повреждения на полную оценочную стоимость. По желанию заемщика оно может быть дополнительно застраховано от рисков повреждения в результате военных действий.

Предмет ипотеки должен быть расположен в Украине, но не в районах военных действий или на оккупированной территории. Им также не сможет быть временное жилье, квартира в государственной или коммунальной собственности, а также квартира в облцентре в доме старше 10 лет.

Компенсацию первого взноса по кредиту, части процентной ставки или суммы кредита сможет оплатить работодатель заемщика или другая заинтересованная сторона.

Для получения кредита кандидат должен предоставить кредитору через единый государственный веб-портал электронных услуг (портал "Дія") данные о ФИО, категории заемщика, номере налогоплательщика, гражданстве, дате и месте рождения, данные паспорта, адрес проживания, данные об образовании, доходе за последние полгода, площади имеющегося жилья заемщика и его семьи, для ВПЛ - номер и дату справки, а также данные о членах семьи, их номера налогоплательщиков и данные соответствующих свидетельств о рождении или браке.

В случае, когда у кандидата есть совершеннолетние члены семьи, которые учитываются при расчете размера кредита, потребуется согласие всех их в виде электронных подписей.

Заявление с наложенной электронной подписью нужно будет подать через портал "Дія" кредитору, выбранному кандидатом. Кредиторы для этого должны заключить соответствующие договоры с Министерством цифровой трансформации и техадминистратором "Дії", если будут соответствовать определенным техническим требованиям. При этом указано, что "Укрфинжилье" будет иметь право выкупать кредиты, предоставленные кредиторами заемщикам.

Напомним, что для первых четырех категорий граждан "Доступная ипотека" должна заработать с октября, а для других категорий – с 2023 года.

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