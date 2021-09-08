Кабмин утвердил слияние Государственного ипотечного учреждения с "Укрфинжильем"

Кабинет министров утвердил присоединение Государственного ипотечного учреждения к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания". Такое решение правительство приняло на заседании 8 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

Установлено, что по договорам, заключенным ГИУ, происходит переход прав и обязательств к "Укрфинжилью" в объеме и на условиях, которые будут существовать на момент подписания предварительного акта. Такой переход будет касаться и государственных гарантий, предоставленных ГИУ.

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Напомним, как отмечал в июне глава ГИУ Егор Притула, объединение двух учреждений позволит концентрировать финансовые ресурсы и более эффективно внедрять новые механизмы обеспечения украинцев жильем.

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По его словам, внимание нового учреждения будет сосредоточено на двух программах — ипотеке под 7% годовых с первоначальным взносом от 15% от стоимости жилья, а также на финансовом лизинге под 5% без первого взноса.

Напомним, что по состоянию на 9 августа украинцы получили более 575 млн грн по программе доступной ипотеки.

Отметим также, что в июле президент Владимир Зеленский подписал закон, уточняющий законодательство об операциях финансового лизинга.