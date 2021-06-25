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50 минут назад

В Украине появится новая ипотечная организация

Новая компания будет создана путем слияния Государственного ипотечного учреждения и Украинской финансовой жилищной компании

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В июле 2021 года в Украине заработает новая организация, которая запустит две государственные программы льготной ипотеки.

Как рассказал в интервью изданию "Минфин" глава Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) Егор Притула, объединение двух учреждений — ГИУ и Укрфинжилье — позволит концентрировать финансовые ресурсы и более эффективно внедрять новые механизмы обеспечения украинцев жильем.

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По его словам, закон, который был принят в апреле 2021 года, дает два месяца на разработку механизма ликвидации ГИУ путем присоединения к Укрфинжилью.

"Это чисто юридические вопросы, но они требуют временных затрат. Думаю, до конца июля, а может, и быстрее, учреждение полноценно заработает. К тому моменту действие программ не будет прекращаться, мы будем работать в обычном режиме", — сообщил Притула.

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Он подчеркнул, что внимание нового учреждения будет сосредоточено на двух программах.

"Первая — ипотека под 7% годовых с первоначальным взносом от 15% от стоимости жилья. Вторая — финансовый лизинг под 5% без первого взноса. Надеемся, со временем проценты будут уменьшаться, а условия программ совершенствоваться таким образом, чтобы ею мог воспользоваться все больший и больший круг потенциальных заемщиков", — отметил глава ГИУ.

Притула пояснил, что основным преимуществом финансового лизинга для заемщика является отсутствие обязательного первоначального взноса.

"А для малообеспеченных людей это весомый аргумент. Также не требуется залог. Плюс в таком подходе значительно более низкий уровень кредитных рисков. Он позволяет избежать угрозы взыскания жилья сторонними кредиторами. К "минусам" можно отнести то, что при ипотеке человек сразу получает право собственности на жилье. В случае же финансового лизинга право собственности предоставляется только после полного погашения стоимости квартиры и процентов", — заявил Притула.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля приняла за основу законопроект №5308 о внесении изменений в государственный бюджет относительно новых финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

Закон также предусматривает, что в рамках программы "Доступной ипотеки" Государственное ипотечное учреждение присоединят к Украинской финансовой жилищной компании и выпустят гособлигаций на 20 млрд грн.

Государственная программа "Доступная ипотека", по которой украинцы могут взять кредиты на жилье под 7%, стартовала в Украине с 1 марта.

Источник фото: Depositphotos

 

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