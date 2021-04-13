Рада намерена выделить дополнительно 20 млрд грн для обеспечения дешевой ипотеки

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля приняла в первом чтении законопроект №5308 о внесении изменений в государственный бюджет относительно новых финансово-кредитные механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

За данный документ, авторами которого являются несколько десятков депутатов от "Слуг народа" во главе с Юрием Аристовым, проголосовало 263 депутата.

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По словам председателя парламента Дмитрия Разумкова, он не был поставлен на голосование сразу за основу и в целом ввиду того, что против этого выступили сразу три фракции.

В первом же чтении документ поддержали 215 нардепов от "Слуги народа", 18 — из группы "Доверие", по 11 — из группы "За будущее" и фракции "Голос", а также 8 внефракционных. В то же время никто не проголосовал против.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, на сегодня на жилищном учете стоят более 650 тысяч семей и поддержки государства также ожидают 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса. Для решения этого вопроса законодатели предусмотрели выпуск Министерством финансов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму в 20 млрд грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие ОВГЗ акций дополнительной эмиссии ЗАО "Укрфинжитло".

Указывается, что законопроект подготовлен на основе предложений Минфина и его целью является создание законодательной базы присоединения Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) к "Укрфинжитлу" и необходимых условий для реализации программы "Доступная ипотека под 7%", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, государственная программа "Доступная ипотека", по которой украинцы могут взять кредиты на жилье под 7% стартовала в Украине с 1 марта.

Согласно данным Фонда развития предпринимательства, по состоянию на начало апреля банки получили 212 заявок от украинцев на участие в этой программе на общую сумму 199,1 млн гривен. Удовлетворили банки только 59 заявок на сумму 43,36 млн грн.

По условиям государственной программы, льготную ипотеку под 7% можно взять на срок до 20 лет. На момент полного погашения кредита клиенту банка должно быть не более 70 лет. Наибольшая сумма кредита составляет 2 млн грн. Около 15% за квартиру в новом доме нужно отдать сразу. Один из двух членов семьи, претендующей на ипотеку под 7%, должен работать официально.

Среднемесячный денежный доход заемщиков и членов их семей за последние полгода не должен быть более десяти размеров средней месячной зарплаты в регионе, где расположено ипотечное жилье. Нормативная площадь предметов ипотеки составляет 50 квадратных метров общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 квадратных метров на каждого следующего члена семьи.