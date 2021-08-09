  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

По "Доступной ипотеке" украинцы получили более полумиллиарда гривен

Всего из уполномоченных банков поступило 1 тысяча 11 заявок на участие в программе на общую сумму 871,43 млн грн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 9 августа 2021 года уполномоченные банки подписали 680 кредитных договоров на общую сумму 575,32 млн грн, причем как на первичном (22,4%), так и вторичном (соответственно — 77 6%) рынках.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего из уполномоченных банков поступило 1 тысяча 11 заявок на участие в программе на общую сумму 871,43 млн грн, из которых 21,4% составляет первичный рынок и 78,6% — вторичный.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В Программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

Город Киев (33,5%);

- Киевская обл. (30,8%);

- Харьковская обл. (6,3%);

- Львовская обл. (5,8%);

- Ровенская обл. (4,2%).

Прирост по сравнению с данными на начало прошлой недели составляет:

+ 5% — количества кредитов и + 5% — суммы кредитов;

+ 2% — количества заявок и + 3% — суммы заявок.

Читайте также:
Зеленский подписал закон о лизинговых операциях

15 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.

Напомним, в I квартале банки выдали 1 тысячу 811 ипотечных кредитов на общую сумму почти 1,4 млрд грн.

По сравнению с первым кварталом прошлого года новое ипотечное кредитование выросло на 51% по количеству договоров и более чем в два раза в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, хотя НБУ призывал депутатов не принимать это решение.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Деньги идут не туда": банкиры просят урезать программу "Доступные кредиты 5-7-9"
"Деньги идут не туда": банкиры просят урезать программу "Доступные кредиты 5-7-9"
Цены на недвижимость в Украине за полтора "ковидных" года выросли на 16%
Цены на недвижимость в Украине за полтора "ковидных" года выросли на 16%
В Украине выдали первый кредит на покупку сельскохозяйственной земли
В Украине выдали первый кредит на покупку сельскохозяйственной земли
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Птицефабрика из Fozzy Group открыла в Украине первое фаст-фуд заведение (ФОТО)

  3. "Деньги идут не туда": банкиры просят урезать программу "Доступные кредиты 5-7-9"

  4. Позбавити громадянства за паспорт РФ: чому ініціатива Ради є неефективною та недоречною

  5. Одесситы покупают самые дорогие авто

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...