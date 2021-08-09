По "Доступной ипотеке" украинцы получили более полумиллиарда гривен

По состоянию на 9 августа 2021 года уполномоченные банки подписали 680 кредитных договоров на общую сумму 575,32 млн грн, причем как на первичном (22,4%), так и вторичном (соответственно — 77 6%) рынках.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего из уполномоченных банков поступило 1 тысяча 11 заявок на участие в программе на общую сумму 871,43 млн грн, из которых 21,4% составляет первичный рынок и 78,6% — вторичный.

В Программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

Город Киев (33,5%);

- Киевская обл. (30,8%);

- Харьковская обл. (6,3%);

- Львовская обл. (5,8%);

- Ровенская обл. (4,2%).

Прирост по сравнению с данными на начало прошлой недели составляет:

+ 5% — количества кредитов и + 5% — суммы кредитов;

+ 2% — количества заявок и + 3% — суммы заявок.

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15 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.

Напомним, в I квартале банки выдали 1 тысячу 811 ипотечных кредитов на общую сумму почти 1,4 млрд грн.

По сравнению с первым кварталом прошлого года новое ипотечное кредитование выросло на 51% по количеству договоров и более чем в два раза в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, хотя НБУ призывал депутатов не принимать это решение.