Скільки українські банки заробили за січень 2023 року

В Україні за січень 2023 року платоспроможні банки отримали 14,7 млрд грн чистого прибутку, що у 2,1 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року – 7,1 млрд грн.

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Про це свідчать дані Національного банку України.

Доходи банків зросли на 55% порівняно з результатом січня 2022 року і становили 38,7 млрд грн, витрати – на 35% до 24,0 млрд грн.

Процентні доходи склали 23,765 млрд грн, комісійні — 8, 307 млрд грн. Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу платоспроможних банків досяг 5,932 млрд грн.

Щодо витрат, то процентні витрати за січень склали 7,245 млрд грн, комісійні витрати — 3,895 млрд грн. В резерви платоспроможні банки за січень відрахували 2,488 млрд грн.

Також відомо, що в Україні за весь 2022 рік платоспроможні банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн у 2021 році. Рентабельність капіталу сектору становила 10,9%, тоді як у попередньому році показник досяг 35,1%.

Нагадаємо, банкіри назвали свої дві основні проблеми у 2022 році: падіння попиту на кредити через скорочення платоспроможності бізнесу і відчутне зростання у банках обсягів непрацюючих кредитів (NPL). Як банки вирішували ці питання і як війна загалом вплинула на кредитування читайте в матеріалі Delo.ua.

Джерело фото: ua.depositphotos.com