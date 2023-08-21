У Чехії готують спеціальну програму щодо добровільного повернення українських біженців

Чеський уряд розробляє спеціальну програму з добровільного повернення біженців в Україну. Нова програма передбачає надання допомоги та часткову компенсацію витрат для людей, які вирішать повернутися.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що уряд Чехії незабаром планує визначитися з видом підтримки, на яку буде виділено кошти.

Це буде передбачено у проєкті шостої поправки до закону, відомого як lex Ukrajina, що регулює права та обов'язки українських біженців у Чехії.

Нова програма передбачає надання допомоги та часткову компенсацію витрат для осіб, які вирішать повернутися.

Поправка також має продовжити на один рік надання тимчасового захисту для біженців, а саме до кінця березня 2025 року.

"Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу у поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не є задовільною, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) нещодавно закликало країни не примушувати біженців до повернення на батьківщину.

За даними МВС Чехії, наразі у країні перебуває близько 360 900 біженців з України, які отримали тимчасові захисні візи. Переважно це жінки та діти.

Зауважимо, що на забезпечення українських біженців уряди європейських країн за півтора року повномасштабної війни РФ проти України витратили вже понад 43 млрд євро. Найбільша сума витрат припадає на Польщу.