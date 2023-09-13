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В ЕС анонсировали продолжение временной защиты для украинцев
Еврокомиссия предложит продлить временную защиту украинских беженцев на территории Европейского Союза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Радио Свобода".
Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ убежище в ЕС нашли 4 млн украинцев.
"Мы обеспечили им доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, рынку труда и многое другое. Это была Европа, которая ответила на зов истории", – высказалась фон дер Ляйен.
При этом президент Еврокомиссии заверила, что поддержка Украины будет продолжаться.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Только в этом году мы предоставили 12 млрд на выплату заработной платы и пенсий, чтобы поддерживать работу больничных школ и других служб. И через наше предложение активов мы наращиваем производство боеприпасов, чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности Украины", - добавила еврочиновница.
Беженцы в ЕС: какие права предоставили украинцам
Директива о временной защите украинцев в ЕС была активирована в марте 2022 года.
Она предполагает, что люди, бегущие от войны, могут находиться на территории Евросоюза в течение времени действия директивы. Также им предоставляется право на проживание, доступ к рынку труда, жилью, образованию, социальная и медицинская помощь. При этом можно не только работать, но также заниматься предпринимательством, посещать курсы повышения квалификации или получения новой профессии.
Сначала действие директивы должно было длиться год, но ее продлили и сейчас оно предусмотрено до марта 2024 года.