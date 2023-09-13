В ЕС анонсировали продолжение временной защиты для украинцев

Еврокомиссия предложит продлить временную защиту украинских беженцев на территории Европейского Союза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Радио Свобода".

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Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ убежище в ЕС нашли 4 млн украинцев.

"Мы обеспечили им доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, рынку труда и многое другое. Это была Европа, которая ответила на зов истории", – высказалась фон дер Ляйен.

При этом президент Еврокомиссии заверила, что поддержка Украины будет продолжаться.

"Только в этом году мы предоставили 12 млрд на выплату заработной платы и пенсий, чтобы поддерживать работу больничных школ и других служб. И через наше предложение активов мы наращиваем производство боеприпасов, чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности Украины", - добавила еврочиновница.

Беженцы в ЕС: какие права предоставили украинцам

Директива о временной защите украинцев в ЕС была активирована в марте 2022 года.

Она предполагает, что люди, бегущие от войны, могут находиться на территории Евросоюза в течение времени действия директивы. Также им предоставляется право на проживание, доступ к рынку труда, жилью, образованию, социальная и медицинская помощь. При этом можно не только работать, но также заниматься предпринимательством, посещать курсы повышения квалификации или получения новой профессии.

Сначала действие директивы должно было длиться год, но ее продлили и сейчас оно предусмотрено до марта 2024 года.