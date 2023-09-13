У ЄС анонсували продовження тимчасового захисту для українців

Єврокомісія запропонує подовжити тимчасовий захист українських біженців на території Європейського Союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає "Радіо Свобода".

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Вона зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ притулок у ЄС знайшли 4 млн українців.

"Ми забезпечили їм доступ до житла, медичного обслуговування, ринку праці та багато іншого. Це була Європа, яка відповіла на поклик історії", – висловилася фон дер Ляйєн.

При цьому президентка Єврокомісії запевнила, що підтримка України триватиме.

"Лише цього року ми надали 12 млрд на виплату заробітної плати та пенсій, щоб підтримувати роботу лікарняних шкіл та інших служб. І через нашу пропозицію активів ми нарощуємо виробництво боєприпасів, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби України", – додала єврочиновниця.

Біженці в ЄС: які права надали українцям

Директива про тимчасовий захист українців у ЄС була активована в березні 2022 року.

Вона передбачає, що люди, які тікають від війни, можуть перебувати на території Євросоюзу протягом часу дії директиви. Також їм надається право на проживання, доступ до ринку праці, житла, освіти, соціальна та медична допомога. При цьому можна не лише працювати, але також і займатися підприємництвом, відвідувати курси підвищення кваліфікації чи здобуття нової професії.

Спершу дія директиви мала тривати рік, але її продовжили й наразі вона передбачена до березня 2024 року.