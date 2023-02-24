В Андріївській церкві облаштували укриття та "Пункт незламності" (ФОТО)

Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні разом з партнерами відкрила в Андріївській церкві "Пункт незламності", який слугуватиме також укриттям. В приміщенні люди зможуть зарядити мобільні пристрої а також отримають доступ до мережі Інтернет.

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Про це повідомила пресслужба місії "Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні".

"Пункт незламності" відкриває двері в офісі Ставропігії Вселенського Патріархату – стилобатній (нижній) частині Андріївської церкви. Це приміщення, вбудоване у пагорб і з трьох сторін надійно захищене великими шарами бетону та ґрунту, є як безпечним укриттям у разі повітряної тривоги, так і енергоефективним", — розповіли священнослужителі.

Укриття облаштували за рахунок меценатів та благодійників. Зокрема, закупили електрогенератор для роботи "Пункту незламності" на випадок відключення світла. Одночасно в укритті може перебувати до 40 осіб. Пункт працюватиме з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00.

"Під час тривалих відключень електроенергії графік роботи "Пункту незламності" може змінитися. З безпекових міркувань відвідувачі "Пункту незламності" при вході мають пред’явити документ, що посвідчує особу", — уточнили в пресслужбі місії.

Нагадаємо, в рамках розвитку інформаційної інфраструктури для "Пунктів незламності" запрацював ще один чат-бот у Viber, де можна дізнатися, де знаходиться найближчий пункт.

Крім цього, інформацію про найближчі "Пункти незламності" можна знайти на сайті, а також в чат-боті в Telegram. З інформацією, де у Києві знаходяться пункти обігріву можна ознайомитися на мапі.