На Софіївській Борщагівці відкрили багатофункціональний “Пункт незламності”

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21 січня на Софіївській Борщагівці по вулиці Лесі Українки, 26 (ЖК “Софія”) відкрито новий “Пункт незламності” загальною площею 81 квадратний метр.

Ініціатором відкриття цього пункту став український підприємець та меценат Северіон Дангадзе, який є засновником благодійного фонду “Українці Єдині” та компанії-виробника військової амуніції UKRTAC.

“В умовах, коли держава сфокусована на війні з росією та повному забезпеченні потреб ЗСУ, підприємці та меценати можуть відіграти значну роль в розвитку мережі “Пунктів незламності” у рамках державно-приватного партнерства. Закликаю всіх небайдужих громадян долучатися до ініціативи Президента України Володимира Зеленського и спільними зусиллями облаштовувати подібні “Пункти незламності” у своїх населених пунктах”, - відзначив Северіон Дангадзе.

Цей “Пункт незламності” – великий і теплий намет, в якому мешканці району можуть зігрітися, випити гарячі напої, підзарядити гаджети, підключитися до інтернету. Він оснащений генератором для безперебійного живлення електроенергії, супутниковим модемом Starlink Internet, базовим набором медикаментів.

Особливістю саме цього пункту є обладнана дитяча зона. Розрахований пункт на перебування в ньому одразу двадцяти людей. В ньому є охорона і волонтери, які завжди готові прийти по допомогу. Працюватиме цей пункт незламності щоденно з 9:00 до 21:00.

В “Пункті незламності” також заплановано створення хабу для проведення освітніх заходів на найбільш актуальні теми, як для дорослих, так і дітей.

«Українці Єдині» – це благодійний фонд комплексної, оперативної, кваліфікованої та адресної допомоги Україні в боротьбі за незалежне та вільне майбутнє.