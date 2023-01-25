На Софиевской Борщаговке открыли многофункциональный "Пункт несокрушимости"

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

21 января на Софиевской Борщаговке по улице Леси Украинки, 26 (ЖК "София") открыт новый "Пункт несокрушимости" общей площадью 81 квадратный метр.

Инициатором открытия этого пункта стал украинский предприниматель и меценат Северион Дангадзе, основатель благотворительного фонда "Украинцы Единые" и компании-производителя военной амуниции UKRTAC.

«В условиях, когда государство сфокусировано на войне с россией и полном обеспечении потребностей ВСУ, предприниматели и меценаты могут играть значительную роль в развитии сети Пунктов несокрушимости в рамках государственно-частного партнерства. Призываю всех неравнодушных граждан приобщаться к инициативе Президента Украины Владимира Зеленского и совместными усилиями обустраивать подобные "Пункты несокрушимости" в своих населенных пунктах", - отметил Северион Дангадзе.

Этот "Пункт несокрушимости" - большая и теплая палатка, в которой жители района могут согреться, выпить горячие напитки, подзарядить гаджеты, подключиться к интернету. Он снабжен генератором для бесперебойного питания электроэнергии, спутниковым модемом Starlink Internet, базовым набором медикаментов.

Особенностью этого пункта является оборудованная детская зона. Рассчитан пункт на пребывание в нем сразу двадцати человек . В нем есть охрана и волонтеры, которые всегда готовы помочь. Будет работать этот пункт несокрушимости ежедневно с 9:00 до 21:00 .

В "Пункте несокрушимости" также запланировано создание хаба для проведения образовательных мероприятий на наиболее актуальные темы, как для взрослых, так и детей.

"Украинцы Единые" - это благотворительный фонд комплексной, оперативной, квалифицированной и адресной помощи Украине в борьбе за независимое и свободное будущее.