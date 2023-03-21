Пункти обігріву в Києві переведуть в режим очікування: що це означає

В столиці України не планують згортати пункти обігріву, враховуючи поступове потепління, адже воно можуть стати в нагоді у разі нового масованого ракетного удару по країні, зокрема, по Києву.

Про це 21 березня повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Міська влада вирішила перевести пункти обігріву в режим очікування Відповідне рішення буде винесене на засідання Ради оборони міста Києва.

Це означає, що у робочому стані залишать по 2 пункти в кожному районі, а решта переведуть у режим очікування.

"У разі масового відключення електроенергії усі 767 пунктів відновлять роботу протягом 3 годин", - зауважили в КМДА.

Уся інформація про графік роботи та статус пунктів обігріву буде відображена на мапі.

"На основних об’єктах критичної інфраструктури міста на сьогодні відновлено й забезпечено тепло- та електрогенерацію. З огляду на зазначене, із 482 постійно діючих стаціонарних пунктів обігріву, які розгорнула влада Києва, ми пропонуватимемо залишити в робочому стані по 2 пункти в кожному районі, а 462 перевести в режим очікування. Час їх розгортання – 3 години", - додав директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Нагадаємо також, що напередодні начальник Київської міської військової адміністрації підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві з 26 березня 2023 року. Згідно документу, комендантська година у столиці діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.