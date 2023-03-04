В ОГП назвали кількість енергооб'єктів, вражених ударами РФ: яка статистика по регіонах

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україні було зруйновано або пошкоджено 81 305 цивільних об’єктів, повідомив на брифінгу генеральний прокурор Андрій Костін.

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Зокрема, це 62 229 житлових будинки, 2309 тисячі навчальних та виховних закладів, а також 462 медичних заклади. Також пошкоджено або знищено 4040 інфраструктурних мереж - газопроводів, водопроводів, електромереж.

Крім того, як вказав генпрокурор, ворог цілеспрямовано знищував критичну цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну: було завдано 255 ударів по 112 обʼєктах енергетики. Костін підкреслив, що йдеться саме про ті обстріли, які досягли цілей. 197, або понад 77% з цих ударів було завдано з жовтня по лютий.

Згідно наведених ОГП даних, 255 ударів завдано саме з 24 лютого 2022 по 20 лютого 2023 року, натомість по регіонах за весь цей період, а не тільки за жовтень-лютий вказано лише 197 ударів. Пояснень цьому в ОГП не наводить, втім оцінити відносну інтенсивність влучань можна й за цими цифрами.

Зокрема, по 22 з цих 197 ударів припадають на Дніпропетровську та Київську області, по 20 - на Донецьку та Харківську, 15 - на Запорізьку, 14 - на Сумську, 13 - на Вінницьку, 12 - на Київ. По Тернопільській області таких ударів не було.

По місяцях найбільше ударів (63 з 197 та 82 з 255) відбулося в жовтні, далі слідує листопад (32 з 197 і водночас 32 з 255) та грудень (29 з 197 та 45 з 255).

"Ми розглядаємо ці атаки як навмисне створення непридатних для життя умов, що відповідає одній з ознак геноциду, вказаній у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - зазначив Костін.

Генпрокурор також нагадав, що збитки для довкілля України через російську агресію вже перевищили, за оцінками влади, 46 мільярдів доларів. За його даними, зараз розслідується 11 кримінальних проваджень за фактами вчинення російськими збройними формуваннями дій, які могли спричинити екологічну катастрофу.

Зокрема, це стосується цілеспрямованих атак на нафтобази з наступним забрудненням атмосфери та грунтів, атак на атомні електростанції та інші ядерні об'єкти. Крім того, розслідується 106 справ щодо воєнних злочинів, які спричинили шкоду довкіллю.

В свою чергу, як вказують в Міністерстві енергетики, з жовтня минулого року по енергетичній інфраструктурі України Росією було здійснено 31 повітряну атаку, з яких 14 масовані ракетні удари і 17 - атаки групами дронів-камікадзе. Були вражені ключові енергетичні об’єкти - теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, підстанціі системи передачі. Крім того, на сьогодні частина генеруючих потужностей перебуває під тимчасовою окупацією.

“Через такі безпрецедентні в сучасній історії терористичні атаки в енергосистемі України виник дефіцит генеруючої і трансформаторної потужності. У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 мільйона точок обліку – це понад 80 % абонентів”, - повідомив міністр Герман Галущенко.

Він підкреслив, що вже 21 день поспіль в енергосистемі забезпечується баланс попиту і пропозиції без обмежень споживачів, що було досягнуто за рахунок дострокового завершення ремонтів на енергоблоках АЕС, оперативного відновлення низки енергоблоків теплової генерації, сприятливих метеорологічних умов, зростання виробництва електроенергії на ГЕС та збільшення генерації на сонячних електростанціях.