У Харкові перейменовано дві станції метро та понад 360 топонімів

У місті Харкові перейменували 367 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором РФ. Нові назви отримали дві станції метро.

Відповідне розпорядження 29 квітня підписав міський голова Ігор Терехов, повідомила пресслужба Харківської міської ради.

"Ст. м. "Пушкінська" тепер називатиметься ст. м. "Ярослава Мудрого", а ст. м. "Південний вокзал" - ст. м. "Вокзальна", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вулиця Менделєєва тепер називається вулицею Навчальною, вулиця Осетинська - вулицею Варсавинською, а вулиця Крилова - вулицею Археологів.

Провулок Вологодський перейменували на провулок Англійський, а вулицю Вологодську - на вулицю Британську, провулок Дагестанський - на провулок Бориславський, а провулок Желябова - на провулок Милосердя.

Також вулиця Новгородська стала вулицею Європейською, вулиця Нижегородська - вулицею Письменницькою, провулок Новоросійський - провулком Лановим, вулицю Петрозаводську перейменували на вулицю Естонську, а однойменний провулок тепер носить назву Талліннський.

З усім списком перейменованих топонімів можна ознайомитися за посиланням.

Декомунізація в Україні

В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.

Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого". Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова. Крім того, Олександрівську клінічну лікарню в Києві перейменували на Свято-Михайлівську.

А в Одесі дерусифікували два райони (Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським) та перейменували Олександрівський проспект, названий на честь російського царя, на проспект Українських Героїв.

Нещодавно Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування 51 населеного пункту.

Також у планах є перейменування наступних міст:

Червоноград (Львівщина) — Шептицький;

Южне (Одещина) — Порт-Аненталь;

Павлоград (Дніпропетровщина) — Матвіїв;

Синельникове (Дніпропетровщина) — Ріднопілля;

Бровари (Київщина) — Броварі.

Також повідомлялося, що перша область в Україні повністю завершила процес декомунізації – так, Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. В області було демонтовано 312 радянських пам'ятників.