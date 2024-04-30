В Харькове переименованы две станции метро и более 360 топонимов

В Харькове переименовали 367 топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором РФ. Новые названия получили две станции метро.

Соответствующее распоряжение 29 апреля подписал мэр Игорь Терехов, сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

"Ст. м. "Пушкинская" теперь будет называться ст. м. "Ярослава Мудрого", а ст. м. "Южный вокзал" - ст. м. "Вокзальная", - говорится в сообщении.

Кроме того, улица Менделеева теперь называется улицей Учебной, улица Осетинская – улицей Варсавинской, а улица Крылова – улицей Археологов.

Переулок Вологодский переименовали в переулок Английский, а улицу Вологодскую – на улицу Британскую, переулок Дагестанский – на переулок Бориславский, а переулок Желябова – на переулок Милосердия.

Также улица Новгородская стала улицей Европейской, улица Нижегородская – улицей Писательской, переулок Новороссийский – переулком Лановым, улицу Петрозаводскую переименовали в улицу Эстонскую, а одноименный переулок теперь носит название Таллиннский.

Со всем списком переименованных топонимов можно ознакомиться по ссылке .

Декоммунизация в Украине

В Украине идет активный процесс декоммунизации. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники.

Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также теперь в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова. Кроме того, Александровскую клиническую больницу в Киеве переименовали в Свято-Михайловскую.

А в Одессе дерусифицировали два района (Малиновский стал Хаджибейским, Суворовский - Пересыпским) и переименовали Александровский проспект, названный в честь русского царя, на проспект Украинских Героев.

Недавно Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование 51 населенного пункта.

Также в планах есть переименование следующих городов:

Червоноград (Львовщина) - Шептицкий;

Южное (Одесщина) - Порт-Аненталь;

Павлоград (Днепропетровщина) - Матвеев;

Синельниково (Днепропетровщина) - Роднополье;

Бровары (Киевщина) - Бровари.

Также сообщалось, что первая область в Украине полностью завершила процесс декоммунизации – Львовщина. В области было демонтировано 312 советских памятников.