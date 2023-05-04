В Україні запускають E-Export Intensive для підтримки бізнесу переселенців та ветеранів: як взяти участь

В Україні відкривається програма E-Export Intensive для підтримки переселенців, ветеранів та підприємців, що постраждали через війну. Її мета залучити до експорту через торгові онлайн-платформи близько 1000 нових потенційних експортерів протягом двох місяців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"E-Export Intensive покликана насамперед відкрити всі можливості та перспективи для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, підприємців-початківців, які хочуть розпочати власну справу та в найкоротші строки відкрити магазин, здійснити перші продажі на таких платформах як eBay, Etsy, Amazon, Shopify", - йдеться у повідомленні.

Ця програма стартує 18 травня, під час її відкриття презентують грантові можливості для підприємців:

Міністерство економіки України представить гранти для ветеранів та другого з подружжя на розвиток або створення власного бізнесу. У межах ініціативи планується надання грантів від 250 тис грн до 1 млн грн;

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" презентує грантові можливості для малих та середніх підприємств, зокрема, гранти для підтримки відновлення та безперервності бізнесу, гранти для жіночих та сімейних підприємств.

Ключові теми заходу:

Де і як шукати підтримку для розвитку власного проєкту? Які грантові програми зараз доступні для українців?

Як влаштована інтернет-торгівля в цілому? Чому не варто її боятися?

Як визначити перспективність платформи та ринку або де знайти товар, якщо ви не виробник?

Як працює операційна модель? Доставка та прийом оплати.

Зареєструватися на семінар 18 травня можна за посиланням.

Протягом червня та липня також відбудеться серія практичних вебінарів, під час яких можна буде ознайомитися з усіма аспектами роботи в сегменті e-commerce та, зокрема, експорту, також отримати практичні навички щодо збільшення продажів через ефективні промо активності. Долучитися до семінарів можна онлайн, попередньо зареєструвавшись за посиланням. Участь безоплатна.

Нагадаємо, з 10 квітня почали діяти нові грантові програми для ветеранів в рамках проєкту єРобота. Це має допомогти захисникам і захисницям розпочати і розвивати власний бізнес.

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