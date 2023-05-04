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В Україні запускають E-Export Intensive для підтримки бізнесу переселенців та ветеранів: як взяти участь
В Україні відкривається програма E-Export Intensive для підтримки переселенців, ветеранів та підприємців, що постраждали через війну. Її мета залучити до експорту через торгові онлайн-платформи близько 1000 нових потенційних експортерів протягом двох місяців.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
"E-Export Intensive покликана насамперед відкрити всі можливості та перспективи для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, підприємців-початківців, які хочуть розпочати власну справу та в найкоротші строки відкрити магазин, здійснити перші продажі на таких платформах як eBay, Etsy, Amazon, Shopify", - йдеться у повідомленні.
Ця програма стартує 18 травня, під час її відкриття презентують грантові можливості для підприємців:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Міністерство економіки України представить гранти для ветеранів та другого з подружжя на розвиток або створення власного бізнесу. У межах ініціативи планується надання грантів від 250 тис грн до 1 млн грн;
- Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" презентує грантові можливості для малих та середніх підприємств, зокрема, гранти для підтримки відновлення та безперервності бізнесу, гранти для жіночих та сімейних підприємств.
Ключові теми заходу:
- Де і як шукати підтримку для розвитку власного проєкту? Які грантові програми зараз доступні для українців?
- Як влаштована інтернет-торгівля в цілому? Чому не варто її боятися?
- Як визначити перспективність платформи та ринку або де знайти товар, якщо ви не виробник?
- Як працює операційна модель? Доставка та прийом оплати.
Зареєструватися на семінар 18 травня можна за посиланням.
Протягом червня та липня також відбудеться серія практичних вебінарів, під час яких можна буде ознайомитися з усіма аспектами роботи в сегменті e-commerce та, зокрема, експорту, також отримати практичні навички щодо збільшення продажів через ефективні промо активності. Долучитися до семінарів можна онлайн, попередньо зареєструвавшись за посиланням. Участь безоплатна.
Нагадаємо, з 10 квітня почали діяти нові грантові програми для ветеранів в рамках проєкту єРобота. Це має допомогти захисникам і захисницям розпочати і розвивати власний бізнес.
Фото:ua.depositphotos.com