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Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні запускають E-Export Intensive для підтримки бізнесу переселенців та ветеранів: як взяти участь

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

В Україні відкривається програма E-Export Intensive для підтримки переселенців, ветеранів та підприємців, що постраждали через війну. Її мета залучити до експорту через торгові онлайн-платформи близько 1000 нових потенційних експортерів протягом двох місяців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"E-Export Intensive покликана насамперед відкрити всі можливості та перспективи для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, підприємців-початківців, які хочуть розпочати власну справу та в найкоротші строки відкрити магазин, здійснити перші продажі на таких платформах як eBay, Etsy, Amazon, Shopify", - йдеться у повідомленні.

Ця програма стартує 18 травня, під час її відкриття презентують грантові можливості для підприємців:

  • Міністерство економіки України представить гранти для ветеранів та другого з подружжя на розвиток або створення власного бізнесу. У межах ініціативи планується надання грантів від 250 тис грн до 1 млн грн;
  • Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України"  презентує грантові можливості для малих та середніх підприємств, зокрема, гранти для підтримки відновлення та безперервності бізнесу, гранти для жіночих та сімейних підприємств. 

Ключові теми заходу: 

  • Де і як шукати підтримку для розвитку власного проєкту? Які грантові програми зараз доступні для українців? 
  • Як влаштована інтернет-торгівля в цілому? Чому не варто її боятися?
  • Як визначити перспективність платформи та ринку або де знайти товар, якщо ви не виробник?
  • Як працює операційна модель? Доставка та прийом оплати.

Зареєструватися на семінар 18 травня можна за посиланням.

Протягом червня та липня також відбудеться серія практичних вебінарів, під час яких можна буде ознайомитися з усіма аспектами роботи в сегменті e-commerce та, зокрема, експорту, також отримати практичні навички щодо збільшення продажів через ефективні промо активності. Долучитися до семінарів можна онлайн, попередньо зареєструвавшись за посиланням. Участь безоплатна.

Нагадаємо, з 10 квітня почали діяти нові грантові програми для ветеранів в рамках проєкту єРобота. Це має допомогти захисникам і захисницям розпочати і розвивати власний бізнес.

Фото:ua.depositphotos.com

Автор:
Ніна Комащенко