В Украине запускают E-Export Intensive для поддержки бизнеса переселенцев и ветеранов: как принять участие

В Украине открывается программа E-Export Intensive для поддержки переселенцев, ветеранов и предпринимателей, пострадавших из-за войны. Ее цель привлечь к экспорту через торговые онлайн-платформы около 1000 новых потенциальных экспортеров в течение двух месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"E-Export Intensive призвана прежде всего открыть все возможности и перспективы для внутренне перемещенных лиц, ветеранов войны, начинающих предпринимателей, которые хотят начать собственное дело и в кратчайшие сроки открыть магазин, осуществить первые продажи на таких платформах как eBay, Etsy, Amazon, Shopify ", – говорится в сообщении.

Эта программа стартует 18 мая, во время ее открытия представят грантовые возможности для предпринимателей:

Министерство экономики Украины представит гранты для ветеранов и второго супруга на развитие или создание собственного бизнеса. В рамках инициативы планируется предоставление грантов от 250 тыс. грн. до 1 млн. грн.;

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" представляет грантовые возможности для малых и средних предприятий, в частности, гранты для поддержки восстановления и непрерывности бизнеса, гранты для женских и семейных предприятий.

Ключевые темы мероприятия:

Где и как искать поддержку для развития собственного проекта? Какие грантовые программы сейчас доступны украинцам?

Как устроена интернет-торговля в целом? Почему не стоит его бояться?

Как определить перспективность платформы и рынка или где найти товар, если вы не изготовитель?

Как работает операционная модель? Доставка и прием оплаты.

Зарегистрироваться на семинар 18 мая можно за ссылкой.

В июне и июле также состоится серия практических вебинаров, во время которых можно будет ознакомиться со всеми аспектами работы в сегменте e-commerce и, в частности, экспорта, также получить практические навыки по увеличению продаж через эффективные промо активности. Присоединиться к семинарам можно онлайн, предварительно зарегистрировавшись за ссылкой . Участие безоплатно.

Напомним, с 10 апреля начали действовать новые грантовые программы для ветеранов в рамках проекта єРобота. Это должно помочь защитникам и защитницам начать и развивать свой бизнес.

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