Что обсуждали ветераны и предприниматели на панели BWS "Реинтеграция ветеранов и поддержка ветеранского бизнеса"

Почему нельзя искусственно отделять ветеранов от общества, к чему они стремятся после возвращения и как именно бизнесы поддерживают бывших военных – эти и другие важные вопросы предприниматели и ветераны обсудили на панели "Реинтеграция ветеранов и поддержка ветеранского бизнеса" Business Wisdom Summit .

По словам заместителя исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Карины Дорошенко, сегодня только в силах обороны служат около миллиона человек, которые в будущем станут ветеранами.

"Надо не забывать и об их семьях и семьях погибших защитников, поэтому всего будет около пяти миллионов. Украина постепенно становится страной ветеранов и ветеранок", - уверена эксперт.

Заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Карина Дорошенко. Фото: Delo.ua

Она добавила, что 52% ветеранов и 63% действующих военных хотят заниматься своим делом в будущем. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы общество, государство и бизнес понимали, как взаимодействовать с ветеранами.

С тезисом согласился Марк Мельник – ветеран и основатель первого в Украине ветеранского издательства. В 2014 году он стал добровольцем "Азова", а после увольнения занялся издательским делом. Марк был свидетелем многих интересных событий, поэтому хотел печатать воспоминания побратимов.

Ветеран и основатель первого в Украине ветеранского издательства Марк Мельник. Фото: Delo.ua

Сегодня предприниматель привлек к делу более десяти работников, озвучивает книги, переводит их на английский и экспортирует. Книги издательства Марка есть на столах Залужного и Буданова.

Ветеран подчеркнул: люди, участвовавшие в боевых действиях, имеют определенный импульс и потенциал, выкованное в войне мировоззрение, чтобы менять общество, двигать нацию, делать что-то новое.

Это очень мощный ресурс, который следует привлекать и использовать.

Желание ветеранов что-то менять подтвердил и ветеран Николай Саламаха, являющийся соучредителем ООО "Ветерано-АГРО" и занимающийся выращиванием ежевики.

"После возвращения домой у многих наблюдается переосмысление ценностей – люди по-другому смотрят на жизнь и осознают ее мгновенность. Они хотят не просто работать где-то на заводе, а хортят развиваться, воплощать собственные инициативы, менять жизнь для себя и родных. Ветераны понимают, что потеряли время в окопах, пока другие имели возможность развиваться, поэтому желают наверстать это", - отметил ветеран.

Ветеран и соучредитель ООО "Ветерано-АГРО" Николай Саламаха. Фото: Delo.ua

В рамках обсуждения участники панели пришли к выводу, что за время пребывания на фронте ветераны приобретают новые компетенции, а их стрессоустойчивость помогает в разных проектах в гражданской жизни. Впрочем, некоторые квалификации теряются, поэтому важно, чтобы компании уделяли достаточно внимания программам обучения. Большой бизнес уже учел эту необходимость, поскольку очень заинтересован в интеграции ветеранов на своих предприятиях.

Так, в Группе Метинвест более 8000 сотрудников служат в рядах ВСУ – каждый шестой работник или 16%. "Это много, поэтому возвращение наших ветеранов именно на наше предприятие для нас очень важно с точки зрения дефицита кадров, с которым мы столкнулись. Наши предприятия находятся на востоке в нескольких десятках километров от фронта. Понятно, что большинство уехало из этих городов - вернуть их назад тяжело. Нам не хватает около 4000 работников, чтобы запустить производство на полную мощность, поэтому мы ждем всех ребят, защищающих страну", - пояснила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук. Фото: Delo.ua

Она рассказала, что около 500 ветеранов уже вернулись в компанию, для них создана определенная экосистема, в которую вовлечены все работники. В работе с интеграцией ветеранов Группа придерживается четырех принципов:

ответственности , потому что за интеграцию несет ответственность каждый;

системности , поскольку это сотрудничество не является разовой акцией, бизнес-процессы постоянно трансформируются под новую реальность;

внутренней справедливости, потому что героями являются и те, кто выходят на работу под обстрелами, и защищающие страну;

приоритетности , потому что ждут именно ветеранов, поскольку они имеют соответствующие навыки и им будет легче адаптироваться на производствах.

Активно работают с ветеранами и в ДТЭК: в компании есть около 600 вернувшихся в гражданскую жизнь сотрудников-ветеранов.

"Мы хотим быть компанией, дружественной к ветеранам, стараемся найти те потребности, которые можем закрыть. Мы уверены, что ветераны должны испытывать заботу с первого дня возвращения, с прихода на проходную, поэтому стараемся, чтобы все этапы после возвращения ветеран чувствовал себя комфортно, как дома", - отметила директор по управлению персоналом ДТЭК Елена Семич.

Директор по управлению персоналом ДТЭК Елена Семич. Фото: Delo.ua

Для этого в ДТЭК учат коллективы взаимодействию с ветеранами, развивают программы переобучения, если ветеранам нужно вспомнить навыки или изменить сферу деятельности. Также оказывают медицинское обслуживание не только ветеранам, но и действующим военным.

В свою очередь, бизнес помогает не только ветеранам, но и их семьям. На панельной дискуссии CEO GoITeens Вячеслав Полиновский рассказал, что учит программированию детей военных, ветеранов и переселенцев.

Когда началась полномасштабная война, компания продолжила обучение детей, запустив в марте 2022 года первый марафон на 7000 участников. Чтобы продолжать свою деятельность, начали сотрудничать с разными фондами. Сегодня благодаря грантам от разных бизнесов, GoITeens обучает около 300 детей.

CEO GoITeens Вячеслав Полиновский. Фото: Delo.ua

"Мы дарим им другое будущее – наши дети после двух лет обучения могут делать проекты на фрилансе и заходить в компании на позиции джунов. Подростки 14+ могут работать и планировать свою карьеру. Для этого мы максимально приближаем наши программы к рыночной реальности. Кроме карьеры обучение дает возможность детям не сосредотачиваться на окружающем хаосе и изменениях в жизни, а думать о их любимом деле", - рассказал Вячеслав Полиновский.

Последней темой обсуждения стало искусственное выделение ветеранов в обществе. В результате панельной дискуссии участники пришли к выводу, что не следует выделять ветеранов-предпринимателей как отдельный класс, нужно стереть границу между ветеранами и обществом.

По мнению участников, лучшей интеграцией ветеранов в бизнес является налаженное взаимодействие между предпринимателями и теми, кто хочет ими стать – формирование не отдельного сообщества ветеранов, а сообщества, где будут и ветераны, и владельцы бизнесов, которые могут делиться опытом. Подобное пространство для обсуждения общих идей, налаживания контактов и реализации инициатив уже планируют создать в Группе Метинвест.