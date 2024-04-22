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Що обговорювали ветерани та підприємці на панелі BWS "Реінтеграція ветеранів та підтримка ветеранського бізнесу"
Чому не можна відокремлювати ветеранів від суспільства, чого вони прагнуть після повернення та як саме бізнеси підтримують колишніх військових - ці та інші важливі питання підприємці і ветерани обговорили на панелі "Реінтеграція ветеранів та підтримка ветеранського бізнесу" Business Wisdom Summit.
За словами заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріни Дорошенко, сьогодні лише в силах оборони служать близько мільйона осіб, які у майбутньому стануть ветеранами.
"Треба не забувати і про їх родини та сім'ї загиблих захисників, тож ми разом матимемо біля п'яти мільйонів. Україна поступово стає країною ветеранів та ветеранок", - впевнена експертка.
Вона додала, що 52% ветеранів і 63% діючих військових хочуть займатися власною справою у майбутньому. Тому наразі надзвичайно важливо, щоб суспільство, держава та бізнес розуміли, як взаємодіяти з ветеранами.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
З тезою погодився Марко Мельник - ветеран та засновник першого в Україні ветеранського видавництва. У 2014 році він став добровольцем "Азова", а звільнившись зайнявся видавничою справою. Марко був свідком багатьох цікавих подій, тож хотів друкувати спогади побратимів.
Сьогодні підприємець залучив до справи більше десяти працівників, озвучує книги, перекладає їх на англійську і експортує. Книги видавництва Марка є на столах Залужного та Буданова.
Ветеран підкреслив: люди, які приймали участь у бойових діях, мають певний імпульс та потенціал, викуваний у війні світогляд, щоб змінювати суспільство, рухати націю, робити щось нове.
Це дуже потужний ресурс, який слід використовувати та залучати.
Бажання ветеранів щось змінювати підтвердив і ветеран Микола Саламаха, що є співзасновником ТОВ "Ветерано-АГРО" та займається вирощуванням ожини.
"Після повернення додому у багатьох спостерігається переосмислення цінностей - люди по-іншому дивляться на життя і усвідомлюють його миттєвість. Вони хочуть не просто працювати десь на заводі, а мати розвиток, втілювати власні ініціативи, змінювати життя для себе і рідних. Ветерани розуміють, що втратили час у окопах, поки інші мали можливість розвиватися, тож бажають надолужити це", - зазначив ветеран.
У межах обговорення участники панелі дійшли висновку, що за час перебування на фронті ветерани здобувають нові компетенції, а їх стресостійкість допомагає у різних проєктах у цивільному житті. Втім деякі кваліфікації втрачаються, тож важливо, щоб компанії приділяли достатньо уваги програмам навчання. Великі ий бізнес вже врахував цю необхідність, оскільки є дуже зацікавленим у інтеграції ветеранів на своїх підприємствах.
Так, у Групі Метінвест понад 8000 співробітників служать у лавах ЗСУ - кожен шостий працівник або 16%. "Це багато, тому повернення наших ветеранів саме на наше підприємство для нас дуже важливе з точки зору дефіциту кадрів, з яким ми зіштовхнулися. Наші підприємства знаходяться на сході за кілька десятків кілометрів від фронту. Зрозуміло, що більшість виїхала з цих міст - повернути їх назад важко. Нам не вистачає близько 4000 працівників, щоб запустити виробництво на повну потужність, тому ми чекаємо у себе всіх хлопців та дівчат, що захищають країну", - пояснила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.
Вона розповіла, що близько 500 ветеранів вже повернулися до компанії, для них створена певна екосистема, у яку залучені усі працівники. У роботі з інтеграцією ветеранів Група дотримується чотирьох принципів:
- відповідальності, бо за інтеграцію несе відповідальність кожний;
- системності, оскільки ця співпраця не є разовою акцією, бізнес-процеси постійно трансформуються під нову нову реальність;
- внутрішньої справедливості, бо героями є і ті, хто виходять на роботу під обстрілами, і ті, що захищають країну;
- пріоритетністі, бо чекають саме на ветеранів, оскільки вони мають відповідні навички і їм буде легше адаптуватися на виробництвах.
Активно працюють з ветеранами і у ДТЕК: там мають близько 600 співробітників-ветеранів, що повернулися до цивільного життя.
"Ми хочемо бути компанією, дружньою до ветеранів, намагаємося знайти ті потреби, які можемо закрити. Ми впевнені, що ветерани повинні відчувати турботу з першого дня повернення, з приходу на прохідну, тож намагаємося, щоб усі етапи після повернення ветеран відчував себе комфортно, як вдома", - зауважила директорка з управління персоналом ДТЕК Олена Семич.
Для цього у ДТЕК вчать колективи взаємодії з ветеранами, мають програми перенавчання, якщо ветеранам потрібно згадати навички чи змінити сферу діяльності. Також надають медичне обслуговування не тільки ветеранам, але й діючим військовим.
В свою чергу бізнес допомагає не лише ветеранам, але й їх родинам. На панельній дискусії CEO GoITeens Вячеслав Поліновський розповів, що навчає програмуванню дітей військових, ветеранів та переселенців.
Коли почалася повномасштабна війна, компанія продовжила навчання дітей, запустивши у березні 2022 року перший марафон на 7000 учасників. Щоб продовжувати свою діяльність, розпочали співпрацювати з різними фондами. Сьогодні завдяки грантам від різних бізнесів, GoITeens навчає близько 300 дітей.
"Ми даруємо їм інше майбутнє - наші діти після двох років навчання можуть робити проєкти на фрилансі та заходити у компанії на позиції джунів. Підлітки 14+ можуть працювати і планувати свою кар'єру. Для цього ми максимально наближуємо наші програми до ринкової реальності. Крім кар'єри навчання дає можливість дітям не зосереджуватися на оточуючому хаосі та змінах у житті, а думати про його улюблену справу", - розповів Вячеслав Поліновський.
Останньою темою обговорення стало штучне виокремлення ветеранів у суспільстві. У результаті панельної дискусії учасники дійшли висновку, що не слід виокремлювати ветеранів-підприємців, як окремий клас, потрібно стерти межу між ветеранами та суспільством.
За думкою учасників, найкращою інтеграцією ветеранів у бізнес є налагоджена взаємодія між підприємцями і тими, хто хоче ними стати - формування не окремої спільноти ветеранів, а спільноти, де будуть і ветерани, і власники бізнесів, що можуть ділитися досвідом. Подібний простір для обговорення спільних ідей, налагодження контактів та втілення ініціатив вже планують створити у Групі Метінвест.