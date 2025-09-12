Ціни на борщовий набір у вересні 2025: які овочі подешевшали, а що подорожчало

Попри те, що Нацбанк за підсумками року прогнозує інфляцію майже на 10%, у вересні 2025-го більшість овочів борщового набору коштують дешевше, ніж торік. Причиною стали вдалий урожай та насичення ринку.

Скільки коштують овочі для борщу та як змінюватимуться ціни до зими, Delo.ua пояснив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.

Скільки коштують продукти борщового набору

За словами Максима Гопки, на початку вересня 2025 року середня ціна картоплі становить близько 17 гривень за кілограм, тоді як у вересні 2024-го вона перевищувала 20 гривень. Станом на 12 вересня у великих торговельних мережах — АТБ, FOZZY, Сільпо, Фора, Auchan та Varus — картопля коштує від 15 гривень за звичайну до майже 30 гривень за митий та фасований продукт.

"Ціни на капусту залишаються відносно стабільними. На кінець серпня – початок вересня 2025 року капуста коштувала близько 6-15 грн/кг на гуртових ринках, майже так само, як і минулого року", — зазначає аналітик УКАБ.

В онлайн торгових мережах вартість цього продукту складає 12 гривень за кілограм. Зазначимо, що за тиждень капуста в Україні подешевшала в середньому на 19%. Нині більшість виробників готові відвантажувати продукцію по 6–12 грн/кг ($0,15–0,29/кг), тоді як ще тижнем раніше ціни коливалися в межах 7–16 грн/кг ($0,17–0,39/кг).

Максим Гопка додає, що в вересні значно подешевшала і морква. За його словами, гуртові ціни на врожай 2025 року падають вже кілька тижнів; наприкінці серпня моркву продавали по 8-12 грн/кг, тоді як ще тижнем раніше було 10-13 грн.

На початку вересня 2025-го середня роздрібна ціна ріпчастої цибулі впала до 8–10 грн/кг, тоді як у серпні була на 30–40% вищою. В онлайн-магазинах цей продукт можна придбати 9-12 грн/кг. За фасовану треба буде віддати від 20 до 40 гривень за кіло.

Ціни на помідори у 2025 році знизилися в порівнянні з тогорічними. У вересні 2025 року червоні помідори в середньому на 25-30% дешевші, ніж у вересні 2024-го.

Що здорожчало та чого очікувати від цін надалі

На відміну від інших овочів, болгарський перець подорожчав. Аналітик УКАБ Максим Гопка вказує, що на початку вересня 2025-го фіксується зростання цін на перець як у порівнянні з попереднім місяцем, так і відносно минулого року.

"За тиждень першої декади вересня оптова ціна солодкого перцю зросла приблизно на 20%. Середня гуртова ціна становить 40-50 грн/кг", — зауважує Гопка.

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка резюмує, що найближчим часом очікувати підвищення цін на овочі борщового набору не варто, оскільки пропозиція на ринку буде зростати завдяки новому врожаю.

Нагадаємо, ріст цін на молоко в Україні сповільнився на початку вересня.