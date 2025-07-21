В Україні продовжують знижуватись ціни на картоплю: які причини

Ціни на картоплю нового врожаю в Україні продовжують знижуватися. Головна причина – покращення погодних умов та активізація збиральних робіт у більшості регіонів. Це призвело до значного збільшення пропозиції картоплі на внутрішньому ринку, але ціни на цей овоч перевищують минулорічні на 23%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітиків Еast Fruit.

За словами виробників, основний чинник падіння цін – сезонний фактор, коли обсяги пропозиції зростають щодня. При цьому якість запропонованої картоплі часто є невисокою, що також тисне на ціни.

Варто зазначити, що у другій половині липня минулого року ціни на картоплю були в середньому на 23% нижчими, ніж зараз. Аналітики не виключають, що негативні цінові тенденції збережуться й надалі через подальше поступове збільшення пропозиції на ринку.

Нагадаємо, на початку червня в Україні було зафіксовано різке подорожчання картоплі минулорічного врожаю. Ціни зросли через скорочення пропозиції на ринку та завершення сезону реалізації старої продукції. Попри це, попит на картоплю був стабільно високим.