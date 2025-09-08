Тепличний ринок України: огірки дешевшають, а помідори – дорожчають

З початком осені на ринку тепличних овочів в Україні спостерігаються різні цінові тенденції. Ціни на огірки знижуються через збільшення пропозиції, тоді як помідори дорожчають через скорочення їхніх обсягів на ринку. Попит на помідори залишається стабільним, а торгівля огірками – помірною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє проєкт EastFruit.

Які ціни на огірки?

З початком осені на ринку тепличних огірків в Україні спостерігається нетипова ситуація. Через суттєве зростання пропозиції тепличні комбінати були змушені знижувати ціни, які на кінець першого тижня вересня опустилися в середньому на 16% — до 20–40 грн/кг ($0,48–0,97/кг).

Попит на огірки залишається низьким, а сприятливі погодні умови сприяють подальшому збільшенню пропозиції. У порівнянні з початком вересня минулого року ціни на тепличні огірки вже на 27% нижчі, проте ключові гравці ринку не виключають змін ситуації найближчим часом.

Які ціни на помідори?

З початком осені на ринку тепличних помідорів в Україні спостерігається зростання цін. Основною причиною аналітики називають скорочення пропозиції продукції, при цьому попит залишається стабільним.

Наразі тепличні помідори в Україні відпускають за ціною 30–50 грн/кг ($0,73–1,21/кг), що в середньому на 23% вище порівняно з кінцем минулого тижня. Зростанню цін сприяє активізація внутрішнього попиту з боку роздрібних мереж і оптових компаній, а також сезонне подорожчання грунтових помідорів. Незважаючи на це, тепличні томати все ще на 25% дешевші, ніж на початку вересня 2024 року.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.

Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: