Тепличний ринок України: огірки дешевшають, а помідори – дорожчають

Ціни на огірки знижуються, а на помідори зростають

З початком осені на ринку тепличних овочів в Україні спостерігаються різні цінові тенденції. Ціни на огірки знижуються через збільшення пропозиції, тоді як помідори дорожчають через скорочення їхніх обсягів на ринку. Попит на помідори залишається стабільним, а торгівля огірками – помірною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє проєкт EastFruit.

Які ціни на огірки? 

З початком осені на ринку тепличних огірків в Україні спостерігається нетипова ситуація. Через суттєве зростання пропозиції тепличні комбінати були змушені знижувати ціни, які на кінець першого тижня вересня опустилися в середньому на 16% — до 20–40 грн/кг ($0,48–0,97/кг).

Попит на огірки залишається низьким, а сприятливі погодні умови сприяють подальшому збільшенню пропозиції. У порівнянні з початком вересня минулого року ціни на тепличні огірки вже на 27% нижчі, проте ключові гравці ринку не виключають змін ситуації найближчим часом.

Які ціни на помідори? 

З початком осені на ринку тепличних помідорів в Україні спостерігається зростання цін. Основною причиною аналітики називають скорочення пропозиції продукції, при цьому попит залишається стабільним.

Наразі тепличні помідори в Україні відпускають за ціною 30–50 грн/кг ($0,73–1,21/кг), що в середньому на 23% вище порівняно з кінцем минулого тижня. Зростанню цін сприяє активізація внутрішнього попиту з боку роздрібних мереж і оптових компаній, а також сезонне подорожчання грунтових помідорів. Незважаючи на це, тепличні томати все ще на 25% дешевші, ніж на початку вересня 2024 року.

Лідери на ринку огірків

Серед  основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

  • Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.
  • Уманський тепличний комбінат був заснований у 1974 році. Розширення виробничих площ розпочалося в 2002 році, і сьогодні комбінат займає понад 35 гектарів. Теплиці підприємства розташовані в Умані, а також у філіях в Христинівці та Тальному на Черкащині.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

  • ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;
  • ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;
  • ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Автор:
Ольга Опенько