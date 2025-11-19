Запланована подія 2

Украинские производители сыра сталкиваются с падением продаж и ростом конкуренции с ЕС

сыры
Украинские сыры теряют рынок

В ноябре ситуация на украинском рынке сыра оставалась напряженной: продажи снижаются, а конкуренция со стороны европейских производителей растет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ИнфАгро .

Производители признают, что удержать позиции на рынке можно только с помощью продуманных акций и гибкой ценовой политики. Часть компаний надеется на государственную поддержку, в том числе механизм кэшбека "Сделано в Украине" и влияние власти на торговые сети.

Однако серьезных ожиданий помощи немного, поэтому предприятия готовятся действовать самостоятельно: оптимизировать ассортимент, при необходимости уменьшать производство и работать над снижением себестоимости.

Несмотря на активные акции и скидки, украинские сыры все чаще проигрывают импортным аналогам по цене. В супермаркетах растет присутствие более дешевых европейских сыров, и покупатели все чаще выбирают их.

На этом фоне производители пробуют наращивать экспорт. Поставки украинских полутвердых сыров за границу выросли, хотя на некоторых рынках приходится снижать цены. Более стабильной остается ситуация в сегменте сырного продукта, который содержит приемлемые экспортные цены и спрос.

Отметим, ситуация на рынке сыров продолжает ухудшаться. В четвертом квартале ожидается дальнейшее сокращение производства отечественными сырьевами.

В сентябре украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции.

Автор:
Татьяна Гойденко