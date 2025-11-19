Українські виробники сиру стикаються з падінням продажів та зростанням конкуренції з ЄС

У листопаді ситуація на українському ринку сиру залишалася напруженою: продажі знижуються, а конкуренція з боку європейських виробників зростає.

Виробники визнають, що утримати позиції на ринку можна лише за допомогою продуманих акцій та гнучкої цінової політики. Частина компаній сподівається на державну підтримку, зокрема на механізм кешбеку "Зроблено в Україні" та вплив влади на торговельні мережі.

Однак серйозних очікувань щодо допомоги небагато, тому підприємства готуються діяти самостійно: оптимізувати асортимент, за потреби зменшувати виробництво та працювати над зниженням собівартості.

Попри активні акції та значні знижки, українські сири все частіше програють імпортним аналогам за ціною. У супермаркетах зростає присутність дешевших європейських сирів, і покупці все частіше обирають їх.

На цьому фоні виробники намагаються нарощувати експорт. Поставки українських напівтвердих сирів за кордон зросли, хоча на деяких ринках доводиться знижувати ціни. Стабільнішою залишається ситуація у сегменті сирного продукту, який утримує прийнятні експортні ціни та попит.

Зауважимо, ситуація на ринку сирів продовжує погіршуватись. У четвертому кварталі очікується подальше скорочення виробництва вітчизняними сироварами.

У вересні українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту, але це спровокувало зростання імпортної продукції.