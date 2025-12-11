В Україні дешевшає молоко: які причини та вартість

В Україні триває зниження закупівельних цін на молоко. Залишки готової продукції на складах та наплив в країну дешевих імпортних молочних продуктів призвели до здешевлення вартості сировини для переробних підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Ціни на молоко

Зазначається, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 9 грудня становила 16,00 грн/кг без ПДВ, що на 1,05 грн. менше відносно попереднього місяця.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,80 грн/кг без ПДВ, що на 1,10 грн. нижче відносно попереднього місяця.

Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 15,30 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн. менше відносно попереднього місяця.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків становила 15,80 грн/кг без ПДВ, що на 1,15 грн. менше відносно попереднього місяця.

Прогноз експертів

Аналітики зауважують, що зазвичай, після 25 грудня на молочному ринку спостерігається затишок, оскільки в період новорічних свят скорочуються обсяги продажів молочних продуктів на внутрішньому ринку. Крім того, в Україні спостерігається падіння рентабельності виробництва масла та сухого молока. Тому експерти прогнозують, що низькі ціни на молоко-сировину можуть залишатися протягом першого кварталу 2026 року.

Також аналітики очікують, що в Україні у 2026 році виробництво молока-сировини може скоротитися до 6,8 млн т внаслідок подальшого зменшення надою в приватному секторі на 10%, призупинення нарощення виробництва молока на молочних фермах.

Наразі скорочення загального виробництва молока-сировини в Україні відбувається переважно за рахунок особистих селянських господарств .